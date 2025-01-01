Klinik am Südring
Folge 175: Vor der Klinik abgelegt
45 Min.Ab 12
Ein nach Chemikalien riechender Mann wird von einem Unbekannten vor der Klinik abgelegt. Die Ärzte müssen schnell klären, womit er sich vergiftet hat. - Ein cholerischer Kellner erleidet scheinbar einen Herzinfarkt, obwohl alle medizinischen Befunde dagegen sprechen. - Ein junges Paar endet nach seinem Ausflug in die 1920er Jahre in der Klinik, wo es sehr bald um Leben und Tod geht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1