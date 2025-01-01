Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Tims knurrender Magen

SAT.1Staffel 3Folge 176
Tims knurrender Magen

Tims knurrender MagenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 176: Tims knurrender Magen

45 Min.Ab 12

Ein Junge wird nach einem Schwächeanfall in die Klinik gebracht. Isst er nicht genug? Und wohin verschwindet er nachmittags ohne das Wissen seiner Mutter? Und: Eine Frau muss nach einem Unfall vermitteln: Ihr neuer Freund hat ihre Mutter mit heißem Essen überschüttet. Doch in der Klinik wird auch er zum Patienten. Außerdem: Ein junger Mann landet mit Bluthochdruck in der Klinik. Seine Mutter glaubt, dass seine Beziehung Schuld ist. Der wahre Grund ist jedoch ein Schock für alle.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen