Klinik am Südring

Wirbel um die Stimme

SAT.1Staffel 3Folge 182
Folge 182: Wirbel um die Stimme

23 Min.Ab 12

Eine Hobby-Sängerin stürzt bei einem ihrer Auftritte von der Bühne und zieht sich dabei dramatische Verletzung zu, wie CT-Aufnahmen ihrer Halswirbelsäule beweisen. Dass plötzlich auch die Stimme der Sängerin auf dem Spiel steht, sorgt für dramatische Szenen im Einleitungsraum. Können die Ärzte ihre Gesundheit retten? Und: Ein Ehepaar kommt nach einem Campingtrip in die Klinik. Die Frau vermutet bei ihrem Ehemann eine Geschlechtskrankheit.

SAT.1
