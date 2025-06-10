Klinik am Südring
Folge 183: Ritterlicher Retter
22 Min.Ab 12
Dramatischer Badeunfall! Ein junger Mann rettet eine sexy Blondine vorm Ertrinken und verletzt sich dabei schwer. Seine Schwester versucht, ihm zu helfen. Doch scheinbar hat sie alles nur schlimmer gemacht. Wird der ritterliche Retter seine Hand jemals wieder spüren? - Eine junge Frau muss sich ständig erbrechen. Sie hat panische Angst vor einem Stalker, der sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Was die Frau nicht ahnt: Ihre Krankheit ist heimtückisch.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1