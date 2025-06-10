Klinik am Südring
Folge 185: Forever young
22 Min.Ab 12
Ein Sexunfall bringt einen Mann in die Urologie. Der Arzt stellt einen Penisbruch fest. Doch wie konnte es bei der Liebe mit seiner zwanzig Jahre jüngeren Partnerin so weit kommen? Und: Ein kleiner Patient muss sich nach einem Streit plötzlich übergeben. Seine Mutter hat dafür eine einfache Erklärung, die sich allerdings als falsch erweist. Eine Verkettung unglücklicher Umstände sorgt dafür, dass schließlich sogar die Uroma des Patienten in Lebensgefahr schwebt!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1