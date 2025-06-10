Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 187
22 Min.Ab 12

Das Klinikteam nimmt die Verletzten eines Bungeepaarsprungs unter seine Fittiche: Während die Frau durch das Seil kurzzeitig stranguliert wurde und um ihre Sprechfähigkeit bangt, ist ihr Freund kaum ansprechbar und zeigt plötzlich Zuckungen an den Extremitäten. - Und: Eine junge Frau kommt mit ihrem Säugling in die Klinik, da sie starke Schmerzen in der Brust hat. Als dann auch noch das Baby blutige Milch beim Stillen ausspuckt, verzweifelt die junge Mutter.

SAT.1
