Klinik am Südring
Folge 190: Vom Himmel gefallen
23 Min.Ab 12
Während der Vorbereitungen zu ihrer Geburtstagsfeier fällt einer Frau eine ferngesteuerte Drohne auf den Kopf und sie stürzt. Auf den ersten Blick scheint sie mit leichten Verletzungen davongekommen zu sein, doch plötzlich wird ihr Zustand lebensbedrohlich. - Ein junger Animateur klagt bei seinem Besuch in der Heimat über schreckliche Bauchschmerzen. Hat der Mann sich bei einer Erste-Hilfe Maßnahme mit dem gefährlichen Hepatitis-Virus angesteckt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1