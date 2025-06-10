Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Scharf geschossen

SAT.1Staffel 3Folge 191
23 Min.Ab 12

Ein Geschwisterpaar hat mit Wasserpistolen gespielt. Der Junge kommt mit schlimmsten Verätzungen in die Notaufnahme. Die Zeit drängt, denn plötzlich verschlechtert sich sein Zustand dramatisch, und auch bei seiner Schwester werden Verätzungen gefunden. - Und: Eine Frau verknackst sich das Knie bei einem Tanzkurs. Dass durch die Knieverletzung nicht nur die Tanzkarriere, sondern möglicherweise auch die Beziehung der Frau auf dem Spiel steht, belastet sehr.

SAT.1
