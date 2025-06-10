Klinik am Südring
Folge 197: Das Salz unter seiner Haut
23 Min.Ab 12
Eine Mutter ist aufgebracht: Sie hat ihren Sohn krampfend Zuhause aufgefunden. Während die Ärzte den Jugendlichen mit Hochdruck behandeln, fällt er ins Koma! - Chaos auf der Chirurgie: Zwei Jungs filmen sich bei immer neuen waghalsigen Aktionen, um Social-Media-Stars zu werden. Doch als einer von ihnen über Schwindel und Hörstörungen klagt, wird aus Spaß Ernst und die Ärzte müssen alles tun, sein Leben zu retten.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1