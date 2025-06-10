Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Beckenbombe

SAT.1Staffel 3Folge 198
Beckenbombe

BeckenbombeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 198: Beckenbombe

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann ist beim Lasertag verunglückt und klagt seither über starke Rückenschmerzen. Als plötzlich sein Kreislauf zusammenbricht und innere Blutungen festgestellt werden, beginnt ein Kampf ums Überleben. - Ein junger Mann klappt im Behandlungszimmer zusammen. Übertreibt es der Triathlet mit seinen Marathon-Vorbereitungen, oder steckt schlimmstenfalls sogar eine ansteckende Krankheit dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen