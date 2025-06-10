Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Echt vergessen

SAT.1Staffel 3Folge 203
Echt vergessen

Echt vergessenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 203: Echt vergessen

22 Min.Ab 12

Ein älterer Mann ist auf dem Wochenmarkt zusammengebrochen und wird verwirrt in die Klinik eingeliefert. Er kann weder Angaben zu seiner Identität noch zu seiner Herkunft machen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel ... - Ein krankhaft eifersüchtiger Mann bringt seine Frau auf die Gynäkologie, verbietet aber vehement, dass sie von einem Mann behandelt wird - bis sich die schmerzende Brust der Patientin zum medizinischen Notfall entwickelt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen