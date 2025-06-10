Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 207
Folge 207: Wer bremst verliert

23 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche werden nach einer Prügelei in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte müssen schnell agieren, denn die Wunden der beiden sind schwer. - Ein Lagerarbeiter kommt auf die Chirurgie, da er unter dubiosen Schmerzen in der Hand leidet. Da sein Chef glaubt, er würde nur simulieren, droht ihm nun die Kündigung. Können die Ärzte herausfinden, was seine Schmerzen auslöst, oder macht er wirklich allen nur was vor?

