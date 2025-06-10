Klinik am Südring
Folge 207: Wer bremst verliert
23 Min.Ab 12
Zwei Jugendliche werden nach einer Prügelei in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte müssen schnell agieren, denn die Wunden der beiden sind schwer. - Ein Lagerarbeiter kommt auf die Chirurgie, da er unter dubiosen Schmerzen in der Hand leidet. Da sein Chef glaubt, er würde nur simulieren, droht ihm nun die Kündigung. Können die Ärzte herausfinden, was seine Schmerzen auslöst, oder macht er wirklich allen nur was vor?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1