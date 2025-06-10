Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Thai-Massage mit Folgen

SAT.1Staffel 3Folge 212
67 Min.Ab 12

Nach einer Thaimassage wird ein Mann mit starken Rückenschmerzen in die Klinik gebracht. Als plötzlich Herzprobleme auftreten, sind die Ärzte alarmiert: Steckt hinter seinen Beschwerden mehr als nur die schiefgelaufene Massage? - Ein Jugendlicher bricht nach dem Familienurlaub in Thailand zusammen. Ist er todkrank? Die Diagnose "Fettleber" macht den Einsatz einer Ernährungsberaterin nötig, und die deckt ein Familiengeheimnis auf.

SAT.1
