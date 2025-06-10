Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Rundreise

SAT.1Staffel 3Folge 213
Rundreise

RundreiseJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 213: Rundreise

67 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird wenige Tage nach der Rückkehr aus einem ausgedehnten Schweden-Urlaub mit heftigen Magen-Darm Beschwerden eingeliefert. Der Arzt steht vor einem Rätsel, denn die Symptome passen zu keiner ihm bekannten Krankheit. - Ein 14-Jähriger verletzt sich nach einer Rangelei mit seinem Austauschschüler am Kopf. Als er zur Überwachung eine Nacht in der Klinik verbringt, pinkelt er ins Bett. Das Klinikpersonal steht vor einem Rätsel.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen