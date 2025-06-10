Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Kleiner Bauarbeiter

SAT.1Staffel 3Folge 215
Kleiner Bauarbeiter

Klinik am Südring

Folge 215: Kleiner Bauarbeiter

67 Min.Ab 12

Ein Junge wird von einem Mofafahrer an einer Baustelle angefahren. Der Junge wirkt zunächst nicht schwer verletzt, doch fällt den Ärzten auf, dass er nur verzögert auf sie reagiert. Ist er doch schwerer verletzt als zunächst angenommen? - Der achtjährige Max ist beim Klettern von einem Baum gestürzt, doch außer ein paar Schrammen, ist ihm nichts passiert. Trotzdem will er unbedingt ins Krankenhaus. Wovor hat er zu Hause solche Angst?

SAT.1
