Klinik am Südring

Sportfest mit Folgen

SAT.1Staffel 3Folge 217
Folge 217: Sportfest mit Folgen

67 Min.Ab 12

Eine Lehrerin ist nach einem Schulfest benommen und baut einen Fahrradunfall. Wenig später wird der Vater einer ihrer Schülerinnen mit ähnlichen Symptomen eingeliefert. Wie hängen die Fälle zusammen? - Ein Mädchen verschanzt sich panisch und mit Atemnot während seiner ersten Fahrstunde in ihrem Auto. Hat der Fahrlehrer dem Mädchen etwas angetan? Und warum taucht plötzlich ihr Freund auf dem verlassenen Parkplatz auf?

SAT.1
