Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Stein unterm Herz

SAT.1Staffel 3Folge 22vom 02.07.2020
Stein unterm Herz

Stein unterm HerzJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 22: Stein unterm Herz

44 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12

Ein Mann erleidet scheinbar einen Herzinfarkt. Seine Tochter ist sich dagegen sicher, dass er sich das Leben nehmen wollte. - Eine Frau wird nach einem Autounfall bewusstlos in die Klinik eingeliefert. Doch ihre Verletzungen werden nebensächlich, als ihr Kind, das mit im Wagen gesessen haben muss, weg ist. - Eine Frau wird nach einem Konzert angefahren. Erst später stellt sich heraus, dass der Unfall offenbar durch Hör-Probleme zustande kam.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen