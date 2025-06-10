Klinik am Südring
Folge 220: Der verlorene Sohn
66 Min.Ab 12
Ein Obdachloser wird von einer Rentnerin in die Klinik geschleppt: Er hat überall entzündete Schnittwunden, die dringend behandelt werden müssen. Die Rentnerin hält den Mann für ihren Sohn, doch dieser streitet das vehement ab. - Ein Junge rastet in der Schule aus. Sein Vater vermutet ein Versagen der Lehrerin, doch erst die Hilfe einer Familienhelferin bringt das traurige Geheimnis des kleinen Jungen zutage.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1