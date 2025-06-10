Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schmerz hoch zehn

SAT.1Staffel 3Folge 224
Schmerz hoch zehn

Schmerz hoch zehnJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 224: Schmerz hoch zehn

66 Min.Ab 12

Eine junge Frau klagt über starke Schmerzen in den Oberschenkeln, doch bei der Untersuchung will die Patientin partout nicht angefasst zu werden. Wieso sträubt sich die Frau so gegen die Untersuchung? Und: Ein Jugendlicher kommt mit einer starken Hautreizung am Unterarm in die Klinik. Angeblich ist er nur mit seinen Freunden im See schwimmen gewesen. Als sich sein Zustand verschlechtert, wird klar: Die Jugendlichen haben durch eine leichtsinnige Aktion in große Gefahr gebracht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen