Klinik am Südring
Folge 227: Hartes Eisen
66 Min.Ab 12
Ein Mann steckt mit seinem Arm in einer Tierfalle fest, aus der er von dem Klinikteam befreit werden muss. Doch wer hat diese Falle aufgestellt? Steckt möglicherweise sogar ein Racheakt dahinter? Und: Die geplante OP eines Frührentners muss wegen Husten abgesagt werden. Als sich die scheinbar simple Erkältung plötzlich zu einer lebensbedrohlichen Situation entwickelt, steht das Klinikpersonal vor einem großen Rätsel.
