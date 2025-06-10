Klinik am Südring
Folge 228: Kind oder Karriere
66 Min.Ab 12
Eine junge Mutter soll bei ihrem kranken Kind auf Station bleiben, bricht aber erschöpft zusammen. Warum kann ihr Mann sie nicht unterstützen? - Ein Mädchen hat sich auf der Biergarten-Toilette verschanzt und sich dort den Knöchel verstaucht. Was hat ihr Freund Dustin damit zu tun und warum trägt das Mädchen keinen Slip? - Ein Streitschlichtungs-Workshop in einer Schule endet mit einem blauen Auge für ein kleines Mädchen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
