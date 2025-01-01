Klinik am Südring
Folge 23: Langer Atem
45 Min.Ab 12
Eine Frau mit Herzschrittmacher hat beim Tauchen einen Anfall. Sie wird von ihrer Halbschwester gebracht, die sie seit Jahren gemieden hat. Und: Ein älterer Mann wird nach einer gut verlaufenen OP ohnmächtig. Für die Ärzte sind seine Anfälle ein Rätsel - bis ihnen ein bestimmtes Muster auffällt. Außerdem: Die Ärzte versorgen einen jungen Mann, der sich beim Versuch, seine Nachbarin vor einem Sturz zu bewahren, das Handgelenk gebrochen hat. Auch ihr Zustand sorgt die Ärzte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
