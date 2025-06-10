Klinik am Südring
Folge 230: Voll auf die Bremse
66 Min.Ab 12
Durch eine Vollbremsung mit dem Auto hat eine junge Frau ihren nicht angeschnallten Bruder verletzt. Sie will aber nicht sagen, was sie zur Vollbremsung veranlasst hat. Als ihr Bruder plötzlich in der Notaufnahme kollabiert, müssen die Ärzte sofort handeln. Und: Eine rüstige Rentnerin wird wegen ihres schlechten Allgemeinbefindens in der Klinik am Südring behandelt.
