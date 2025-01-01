Klinik am Südring
Folge 30: Engelchen und Teufelchen
45 Min.Ab 12
Ein Mann bricht seinen Junggesellenabschied ab, als er schwarzen Nasenschleim schnäuzt. Das stört den Trauzeugen, dem der gemeinsame Trip wichtiger zu sein scheint. Und: Die Mediziner sind irritiert, als sie ihren Patienten Richtung Aufzug stürmen sehen. Warum will der Mann so schnell es geht aus der Klinik fliehen? Außerdem: Ein Mädchen hat sich auf mysteriöse Art den Fuß gebrochen und gerät mit ihrer Mutter aneinander. Die Ärzte merken, dass mehr hinter dem Streit steckt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1