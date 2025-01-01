Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 31
45 Min.Ab 12

Ein Teenager landet mit schweren Rippenverletzungen in der Notaufnahme. Angeblich ist das Mädchen aus dem Hochbett gefallen, doch den Ärzten kommen Zweifel. Dann: Ein geplanter Kaiserschnitt muss vorgezogen werden. Doch wo ist der Kindsvater? Und warum geht es der Patientin schlechter, als ihre Mutter auftaucht? Außerdem: Eine Mutter rastet im Reitstall aus und bricht einem Mann die Nase. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Was steckt hinter ihrem aggressiven Verhalten?

