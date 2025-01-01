Klinik am Südring
Folge 32: Schotten-Rock
45 Min.Ab 12
Ein Dudelsackspieler wird mit schweren Lungenproblemen in die Klinik gebracht. Die Ärzte finden schließlich eine überraschende Ursache für seine Erkrankung. Dann: Eine junge Frau wird nach einem Krampfanfall eingeliefert. Bei der Untersuchung stoßen die Ärzte auf eine noch fast unbekannte Gefahr. Außerdem: Nach einem Sturz vom Baugerüst kommt ein Jugendlicher in die Klinik. Bei seiner Behandlung erfahren die Ärzte ein peinliches Geheimnis.
