Klinik am Südring

Schotten-Rock

SAT.1Staffel 3Folge 32
Folge 32: Schotten-Rock

45 Min.Ab 12

Ein Dudelsackspieler wird mit schweren Lungenproblemen in die Klinik gebracht. Die Ärzte finden schließlich eine überraschende Ursache für seine Erkrankung. Dann: Eine junge Frau wird nach einem Krampfanfall eingeliefert. Bei der Untersuchung stoßen die Ärzte auf eine noch fast unbekannte Gefahr. Außerdem: Nach einem Sturz vom Baugerüst kommt ein Jugendlicher in die Klinik. Bei seiner Behandlung erfahren die Ärzte ein peinliches Geheimnis.

