Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schulterschluss

SAT.1Staffel 3Folge 35
Schulterschluss

SchulterschlussJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 35: Schulterschluss

45 Min.Ab 12

Der Hexenschuss einer Patientin erweist sich zum Glück nur als Zerrung. Als sie wieder gehen will, kann sie plötzlich ihre Handtasche nicht mehr halten. Dann: Eine Frau leidet unter Bluthochdruck, obwohl sie medikamentös behandelt wird. Ihr Mann glaubt, den Ärzten erklären zu können, warum. Außerdem: Ein junger Mann kommt nach dem Campen mit einer harmlos wirkenden Rauchvergiftung in die Klinik. Trotz Behandlung verschlechtert sich sein Zustand bald.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen