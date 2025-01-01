Klinik am Südring
Folge 35: Schulterschluss
45 Min.Ab 12
Der Hexenschuss einer Patientin erweist sich zum Glück nur als Zerrung. Als sie wieder gehen will, kann sie plötzlich ihre Handtasche nicht mehr halten. Dann: Eine Frau leidet unter Bluthochdruck, obwohl sie medikamentös behandelt wird. Ihr Mann glaubt, den Ärzten erklären zu können, warum. Außerdem: Ein junger Mann kommt nach dem Campen mit einer harmlos wirkenden Rauchvergiftung in die Klinik. Trotz Behandlung verschlechtert sich sein Zustand bald.
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
