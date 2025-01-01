Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Bernds Finest

SAT.1Staffel 3Folge 38
Bernds Finest

Bernds FinestJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 38: Bernds Finest

44 Min.Ab 12

Eine Kaffeerunde unter Senioren stellt das Ärzteteam vor ein Rätsel, da plötzlich einige der Beteiligten an Halluzinationen leiden. Was hat diese verursacht? - Um sich und den anderen Wartenden in der Notaufnahme die Zeit zu verkürzen, zeigt ein Zauberer seine Tricks - und bringt sich damit in Lebensgefahr! - Eine junge Küchenhilfe leidet unter Sauerstoffmangel - plötzlich wird auch ihr Arbeitskollege nach einem Küchenunfall eingeliefert.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen