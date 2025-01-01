Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Schlank und schuldig

SAT.1Staffel 3Folge 39
Schlank und schuldig

Klinik am Südring

Folge 39: Schlank und schuldig

44 Min.Ab 12

Eine Frau macht sich Vorwürfe, weil ihr Bruder nach einem Stromschlag im künstlichen Koma liegt. Doch warum wird sie plötzlich selbst Patientin auf der Intensivstation? - Eine Frau will ihren Vater besuchen, muss aber feststellen, dass dieser einer völlig fremden Frau eine Vorsorgevollmacht erteilt hat! - Nachdem sie auf einem Flashmob Farbpulver eingeatmet hat, wird eine Frau von Fieber und Bauchschmerzen geplagt. Hat sie sich vergiftet?

