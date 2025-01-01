Klinik am Südring
Folge 40: Mir kommt die Galle hoch
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau nimmt trotz gutem Diätplan nicht ab. Die Ärzte rätseln, ob sie krank ist oder die Ursache in ihrem persönlichen Umfeld liegt. - Zwei Teenager werden in der Klinik behandelt, nachdem sie Opfer eines Überfalls wurden. Doch die Verletzungen werfen Zweifel über den Tathergang auf. - Ein aufmüpfiges Mädchen muss nach einer Prügelei von der Klassenfahrt abgeholt werden. Schnell zeigt sich, dass die Schülerin krank ist. Doch erklärt das auch ihr Verhalten?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1