Klinik am Südring
Folge 45: Mein Bruderherz
45 Min.Ab 12
Der Sohn eines Fahrlehrers landet nach einem Fahrradunfall mit Abschürfungen am Gesäß in der Klinik. Doch auch seine Ohren machen ihm Probleme. Dann: Eine junge Frau ist während eines romantischen Urlaubs kollabiert. Die Ursache stellt die Beziehung zu ihrem Freund auf eine harte Belastungsprobe. Außerdem: Eine Frau mit schweren Lungenproblemen gönnt ihrem Körper keine Erholung. Warum glaubt sie, unbedingt zur Arbeit gehen zu müssen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1