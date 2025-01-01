Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Love Spirit

SAT.1Staffel 3Folge 47
Love Spirit

Love SpiritJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 47: Love Spirit

45 Min.Ab 12

Ein vermisstes Mädchen wird mittels Polizei mit seinen Eltern zusammengeführt. Was ist mit ihr geschehen? Und woher kommen ihre Bauchkrämpfe? - Eine Frau zeigt nach einem Bodypainting Anzeichen einer Kontaktallergie. Doch warum erscheint sie ausgerechnet mit ihrem Exfreund in der Notaufnahme? - Ein Teenager kommt mit einer ausgekugelten Schulter in die Klinik und kollabiert plötzlich. Was verschweigt er dem Arzt? Und warum wird seine Mutter ebenfalls zur Patientin?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen