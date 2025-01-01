Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Falsch gekuppelt

SAT.1Staffel 3Folge 5
Falsch gekuppelt

Falsch gekuppeltJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 5: Falsch gekuppelt

45 Min.Ab 12

Ein Fahrlehrer leidet seit längerer Zeit an Kopfschmerzen und Schwindelattacken. Seine Frau macht sich große Sorgen. Als sie aber die attraktive, neue Kollegin ihres Mannes kennenlernt, nimmt die Geschichte auch für die Ärzte eine überraschende Wendung. Und: Der jung gebliebene Jojo muss nach einem Bungeejump in der Klinik behandelt werden. Außerdem: Eine junge Frau kommt nach einem harmlosen Sturz in die Klinik, weist aber plötzlich Lähmungserscheinungen auf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen