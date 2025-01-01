Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Niet- und nagelfest

SAT.1Staffel 3Folge 54
Niet- und nagelfest

Klinik am Südring

Folge 54: Niet- und nagelfest

45 Min.Ab 12

Eine junge Lehrerin wird mit einem Nagel in der Hand eingeliefert. Die Ärzte gehen von einem Schülerstreich aus, doch dann wird der wahre Übeltäter überführt. Dann: Eine junge Frau bricht beim Besuch ihres Freundes zusammen, weigert sich aber, sich untersuchen zu lassen. Erst der Gynäkologe kommt hinter ein schwerwiegendes Geheimnis. Außerdem: Eine alleinstehende Frau verletzt sich mit einem Rasenmäher am Fuß. Aber warum erledigt sie im Winter Gartenarbeit?

