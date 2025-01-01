Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

No Body is perfect

SAT.1Staffel 3Folge 57
Folge 57: No Body is perfect

44 Min.Ab 12

Nach einem Unfall beim Bankdrücken wird deutlich, dass nicht nur das Unfallopfer die Hilfe der Ärzte braucht. Eine Schülerin muss wegen Nasenpolypen behandelt werden. Dabei fällt nicht nur dem Arzt auf, dass die Zwillingsschwester der Patientin ihr weder körperlich noch charakterlich ähnlich ist. Eine Patientin ereilt auf Station eine beängstigende Schläfrigkeit. Wirkt ihr Beruhigungstee etwa zu gut?

