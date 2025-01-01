Klinik am Südring
Folge 59: Zum Tanzen in den Keller
45 Min.Ab 12
Zwei kleine Kinder werden mit Magenschmerzen in die Klinik gebracht. Hat ihre große Schwester beim Babysitten etwas falsch gemacht? Dann: Ein Ehemann belügt das Krankenhauspersonal. Doch was die Ärzte in seinem Gallengang finden, verschlägt allen die Sprache. Außerdem: Die intime Untersuchung einer Patientin wird zur Herausforderung, da ihre Schwägerin um jeden Preis dabei sein will. Und die dadurch verzögerte Untersuchung hat ihren Preis ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1