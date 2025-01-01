Klinik am Südring
Folge 60: Wie vom wilden Affen gebissen
Im Schockraum entdecken die Ärzte eine seltsame Bissverletzung am Arm eines Unfallopfers. Was ist der jungen Frau nur widerfahren? Nach einem Chlorunfall wird eine Schulklasse in die Klinik gebracht. Ein Schüler wird noch vermisst. Die Ärzte müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Eine Bäckerin wurde mit Zimt beworfen und bekommt kaum noch Luft. Ist die Wut auf ihre verantwortlichen Kollegen gerechtfertigt oder ein weiteres Symptom?
