Klinik am Südring
Folge 75: Durchgangsweise
44 Min.Ab 12
Eine Friseurin wird von der Ex-Frau ihres Partners angefahren, worin dieser Absicht zu erkennen meint. Die Ärzte vermitteln und stehen plötzlich vor einem neuen medizinischen Problem. - Ein kleiner Diabetiker wird von seinen Mitpatienten gefesselt und mit Kuchen geknebelt. Das erklärt für die Ärzte aber nicht den Zuckerschock, den der Junge erleidet. - Ein Mann wird mit einem gebrochenen Fuß in die Klinik gebracht. Doch warum will er nicht, dass ihn seine Freundin besucht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1