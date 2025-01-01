Klinik am Südring
Folge 77: Mutterherz
45 Min.Ab 12
Die Routine-OP einer Mutter zur Säuberung ihrer Kaiserschnitt-Narbe muss abgesagt werden, weil sich ihr Zustand verschlechtert. Wenig später wird es richtig dramatisch ... Bei Arbeiten in der Klinik am Südring fällt ein erfahrener Elektromeister von der Leiter. War es wirklich nur ein Unglück? Ein Rollerunfall enthüllt ein großes Geheimnis, dass zwei Kinder vor ihren Eltern haben ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
