SAT.1Staffel 3Folge 78
45 Min.Ab 12

Ein rätselhafter Autounfall bringt eine Schülerin mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation. Warum hat sie eine Adresse auf ihre Hand geschrieben? - Ein Junge wird wegen einer Pfählungsverletzung behandelt. Sein Bruder und er sagen nicht, wie diese zustande kam und setzen ihr Leben aufs Spiel. - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Spanner wird ein Mann von einer wesentlich jüngeren Frau in die Klinik gebracht. Haben die zwei etwa eine Affäre?

SAT.1
