Klinik am Südring
Folge 81: Man again
45 Min.Ab 12
Ein Mann ist angeblich auf dem Spielplatz umgekippt. Warum klappt sein Kumpel kurz darauf ebenfalls zusammen? - Eine erfahrene Feuerwehrfrau hat bei einem Einsatz Halluzinationen und gefährdet dadurch ihre Kollegin. Ist sie wirklich nur überarbeitet oder gibt es eine medizinische Ursache? - Eine Hochschwangere liegt in den Wehen, doch der Kindsvater ist seit Stunden nicht zu erreichen. Was ist mit ihm passiert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1