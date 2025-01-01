Klinik am Südring
Folge 82: Wilde Wildnis
44 Min.Ab 12
Nach einer Begegnung mit ballernden Jägern und verschreckten Wildschweinen wird eine ältere Dame eingeliefert. Blöderweise hat sie mehr als nur einen Schrecken davongetragen. Ein sonst sehr aufgewecktes Mädchen wird zu einem Rätsel für die Ärzte, als es Zuckungen aufweist und depressiv wirkt. Eine Frau stürzt von der Leiter und bricht sich die Schulter. Während sie glaubt, es sei eine Botschaft vom Universum, finden die Ärzte etwas Anderes heraus.
Klinik am Südring
