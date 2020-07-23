Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1 Staffel 3 Folge 84 vom 23.07.2020
45 Min. Folge vom 23.07.2020 Ab 12

Eine Sportlerin erleidet eine Fußverletzung, nachdem sie von einer Nebenbuhlerin angeblich geschubst wurde, dann verschlechtert sich plötzlich ihr Zustand dramatisch. Dann: Eine schicksalshafte Diagnose lässt eine junge Frau ihre Lebensziele überdenken. Ist es zu spät für sie? Außerdem: Die Polizei bringt eine verwirrte und verletzte Frau in die Klinik. Ihre Schwester hat sie vor zwei Monaten vermisst gemeldet. Warum ist sie damals verschwunden?

SAT.1
