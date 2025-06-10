Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 85
44 Min.Ab 12

Eine Frau wird nach einem Autounfall in Begleitung ihres Lovers in die Klinik gebracht. Doch bei dem Unfall wurden nicht nur ihre Rippen gebrochen. Dann: Um ihn vor dem Ersticken zu retten, hat ein Bauarbeiter seinem Chef einen Kuli in den Hals gestoßen. In der Klinik kommen allerdings erste Zweifel an der Ehrlichkeit des Ersthelfers auf. Außerdem: Ein Junge muss operiert werden. In der Klinik macht er seiner aufsichtspflichtigen Tagesmutter schwere Vorwürfe!

