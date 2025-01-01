Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Leben. Liebe. Leber.

SAT.1Staffel 3Folge 86
Leben. Liebe. Leber.

Leben. Liebe. Leber.Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 86: Leben. Liebe. Leber.

44 Min.Ab 12

Eine Frau muss wegen Leberversagen zur Dialyse; ihre letzte Hoffnung ist eine Teilleberspende von ihren Geschwistern. Doch die Drei sind seit Jahren zerstritten. Auf einer Abi-Feier wird ein Pärchen mit Baseballschlägern brutal attackiert. Ist eine Fehde zwischen zwei Schulen das Motiv? Ein leidenschaftlicher Comic-Zeichner wird durch Schmerzen im Handgelenk an seiner Kunst gehindert - und droht neben seinem Hobby auch seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen