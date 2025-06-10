Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Sugardaddy

Staffel 3Folge 87
Sugardaddy

Klinik am Südring

Folge 87: Sugardaddy

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird mit Verbrennungen von ihrem älteren Freund in die Klinik gebracht. Doch die Verletzung scheint nicht das einzige Problem zu sein. Dann: Eine junge Mutter leidet unter Milchstau und Schmerzen in der Brust. Der Arzt stellt noch weitere Symptome fest. Was ist die Ursache? Außerdem: Eine Schülerin wird nach einem Sturz am Arm operiert. Nach der OP ist sie plötzlich total aufgedreht.

