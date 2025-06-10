Klinik am Südring
Folge 92: Kein Glückspilz
45 Min.Ab 12
Zwei Jungs warnen das Klinikpersonal: Sie sind sich sicher, dass dort ein Mörder behandelt wird und versuchen alles, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dann: Durch einen Unfall beim Sumoringen sieht sich eine Frau mit ihrer größten Angst konfrontiert und weigert sich zunächst, sich behandeln zu lassen ... Außerdem: Frischgebackene Eltern staunen nicht schlecht, als sie im Kreißsaal zum ersten Mal einen Blick auf ihr Baby werfen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
