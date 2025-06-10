Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Mamas Entscheidung

SAT.1Staffel 3Folge 95
Mamas Entscheidung

Mamas EntscheidungJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 95: Mamas Entscheidung

45 Min.Ab 12

Ein Schüler kommt mit Grippesymptomen in die Klinik. Die Ärzte wissen zwar sofort, was ihm fehlt, stehen aber trotzdem vor einem Problem. Dann: Eine Influencerin wird nach einem Kreislaufkollaps mit ihrem Sohn in die Klinik gebracht. Sein Verhalten lässt die Ärzte hellhörig werden. Außerdem: Eine junge Frau bringt ihren weit älteren Freund mit Verdacht auf Schlaganfall in die Klinik. Als auch dessen Töchter auflaufen, kommt es zu erschreckenden Vorwürfen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen