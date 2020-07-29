Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 97vom 29.07.2020
44 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12

In der Notaufnahme haben es die Ärzte mit einem haarigen Problem und starker Verstopfung zu tun - welches Geheimnis belastet den Patienten? - Eine Elektrikerin stürzt während eines Auftrags in der Klinik von der Leiter und verletzt sich. Der Unfall weist Ungereimtheiten auf. - Ein Jugendlicher kommt mit einer Vorhautentzündung in die Klinik. Doch die Behandlung scheint nicht anzuschlagen. Verheimlicht der Patient etwas?

