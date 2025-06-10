Klinik am Südring
Folge 98: Blaues Wunder
45 Min.Ab 12
Eine Fahranfängerin wird nach einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiwagen in die Notaufnahme gebracht. Warum hat das Mädchen das Martinshorn nicht gehört? Und: Ein Mann fällt bei einem Date in Ohnmacht. Seine Begleiterin macht sich große Sorgen, nichtahnend, dass sie indirekt schuld an den Anfällen ist. Außerdem: Eine Patientin bricht nach einer Lungen-Transplantation zusammen und wird verdächtigt, geraucht zu haben. Doch wieso entwickelt sie eine allergische Reaktion?
Weitere Folgen in Staffel 3
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
